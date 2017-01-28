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В.Путин поздравил Д.Трампа с официальным вступлением в должность

В.Путин поздравил Д.Трампа с официальным вступлением в должность

Киев • УНН

 • 9187 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность и пожелал успехов в будущей деятельности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность, пожелал успехов в будущей деятельности", - говорится в сообщении.

Также, как сообщает пресс-служба Кремля, "в ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе".

Как сообщал УНН, известны подробности телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина. В частности главы государств договорились о предоставлении поручений о проведении совместной встречи .

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