В.Путин поздравил Д.Трампа с официальным вступлением в должность
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность и пожелал успехов в будущей деятельности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность, пожелал успехов в будущей деятельности", - говорится в сообщении.
Также, как сообщает пресс-служба Кремля, "в ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе".
Как сообщал УНН, известны подробности телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина. В частности главы государств договорились о предоставлении поручений о проведении совместной встречи .