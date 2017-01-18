В.Путін подарував І.Додону карту Молдови з частиною українських і румунських територій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент Росії Володимир Путін подарував президенту Молдови Ігору Додону карту Молдови XVII століття, до складу якої входить частина території України та Румунії. Про це в Twitter написав журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов, передає УНН.
“З підтекстом: Путін подарував в Кремлі Додону карту Молдови XVII століття, на якій до її складу входить частина сучасних Румунії і України”, — написав він.
Як повідомляв УНН, 17 січня президент республіки Ігор Додон заявив, що Молдова може анулювати укладену в 2014 році угоду про асоціацію з ЄС для ухвалення “дорожньої карти” співпраці з Євразійським економічним співтовариством.