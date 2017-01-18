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В.Путін подарував І.Додону карту Молдови з частиною українських і румунських територій

В.Путін подарував І.Додону карту Молдови з частиною українських і румунських територій

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент Росії Володимир Путін подарував президенту Молдови Ігору Додону карту Молдови XVII століття, до складу якої входить частина території України та Румунії. Про це в Twitter написав журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов, передає УНН.

“З підтекстом: Путін подарував в Кремлі Додону карту Молдови XVII століття, на якій до її складу входить частина сучасних Румунії і України”, — написав він.

Як повідомляв УНН, 17 січня президент республіки Ігор Додон заявив, що Молдова може анулювати укладену в 2014 році угоду про асоціацію з ЄС для ухвалення “дорожньої карти” співпраці з Євразійським економічним співтовариством.

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