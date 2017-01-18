В.Путин подарил И.Додону карту Молдовы с частью украинских и румынских территорий
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Президент России Владимир Путин подарил президенту Молдовы Игорю Додону карту Молдовы XVII века, в состав которой входит часть территории Украины и Румынии. Об этом в Twitter написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, передает УНН.
"С подтекстом: Путин подарил в Кремле Додону карту Молдовы XVII века, на которой в ее состав входит часть современных Румынии и Украины", - написал он.
Как сообщал УНН, 17 января президент республики Игорь Додон заявил, что Молдова может аннулировать заключенное в 2014 году соглашение об ассоциации с ЕС для принятия "дорожной карты" сотрудничества с Евразийским экономическим сообществом.