В.Путин подарил И.Додону карту Молдовы с частью украинских и румынских территорий

"С подтекстом: Путин подарил в Кремле Додону карту Молдовы XVII века, на которой в ее состав входит часть современных Румынии и Украины", - написал он.

Как сообщал УНН, 17 января президент республики Игорь Додон заявил, что Молдова может аннулировать заключенное в 2014 году соглашение об ассоциации с ЕС для принятия "дорожной карты" сотрудничества с Евразийским экономическим сообществом.