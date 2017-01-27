В.Путін підготував у 2014 році армію чисельністю близько 80 тис. осіб для вторгнення в Україну - О.Турчинов

"Росія розпочала агресію проти Україну 20 лютого (2014 року - ред.), коли на Майдані вбивали героїв Небесної сотні. Вони дуже чітко все розрахували - режим Януковича приречений, вони вже нічого не контролюють, а нової влади в Україні ще немає і зрозуміло взагалі буде вона чи ні. Саме в цей час вони починають агресію, добре знаючи стан Збройних сил України, всіх офіційних військових формувань", - зазначив він.

За словами О.Турчинова, у цей час РФ розпочала наприкінці лютого перекидати штурмові підрозділи до Криму, захоплюючи адміністративні приміщення, стратегічну інфраструктуру, а на кордоні зібрали чисельну армію.

"Біля 80 тис., саме таку армію підготувала Росія для вторгнення на материкову Україну", - зазначив він.

У такій ситуації, наголосив О.Турчинов, не було іншого виходу, як звернутися до добровольців для зупинення російської навали.

"І ті, хто перші пішли, щоб зупинити цю навалу, щоб відкинути ворога і почати очищати свою країну, батальйони, добробати тоді змогли зупинити російські війська ціною свого життя. Тому що іншої ціни тоді не було. Ми втратили багатьох побратимів, вони пішли першими, щоб назавжди такими залишитися", - підкреслив секретар РНБО.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов раніше заявив, що Збройні сили України, Національна гвардія та інші військові формування є фактором стримування у розгортанні нового етапу військової агресії проти України.