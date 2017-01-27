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В.Путин подготовил в 2014 году армию численностью около 80 тыс. человек для вторжения в Украину - А.Турчинов

Киев • УНН

 • 17625 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Российская Федерация для вторжения на материковую Украину в 2014 году подготовила армию численностью около 80 тыс. человек. Об этом сказал секретарь СНБО Александр Турчинов на презентации второго издания книги "Добробаты. История подвига батальонов, которые спасли страну", передает корреспондент УНН.

"Россия начала агрессию против Украины 20 февраля (2014 года - ред.), когда на Майдане убивали героев Небесной сотни. Они очень четко все рассчитали - режим Януковича обречен, они уже ничего не контролируют, а новой власти в Украине еще нет и непонятно вообще будет она или нет. Именно в это время они начинают агрессию, хорошо зная состояние Вооруженных сил Украины, всех официальных военных формирований", - отметил он.

По словам А.Турчинова, в то время РФ начала в конце февраля перебрасывать штурмовые подразделения в Крым, захватывая административные помещения, стратегическую инфраструктуру, а на границе собрали многочисленную армию.

"Около 80 тыс., именно такую ​​армию подготовила Россия для вторжения на материковую Украину", - отметил он.

В такой ситуации, отметил А.Турчинов, не было другого выхода, как обратиться к добровольцам для остановки российского нашествия.

"И те, кто первые пошли, чтобы остановить это нашествие, чтобы отбросить врага и начать очищать свою страну, батальоны, добробаты тогда смогли остановить российские войска ценой своей жизни. Потому что другой цены тогда не было. Мы потеряли многих собратьев, они ушли первыми, чтобы навсегда такими остаться", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов ранее заявил, что Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и другие воинские формирования являются фактором сдерживания в развертывании нового этапа военной агрессии против Украины.

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