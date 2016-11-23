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В.Путін назвав затримання військових на адмінмежі з Кримом "віроломством"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін назвав затримання військових на адміністративній межі з Кримом віроломством, подібним до відключення світла в Криму, передає УНН з посиланням на ТАСС.

В.Путін назвав затримання військових на адмінмежі з Кримом "віроломством"

“Думаю, що це віроломство (затримання військових - ред.) в кінцевому підсумку обертається проти тих, хто здійснює подібні заходи, бо це схоже на відключення світла в Криму напередодні Нового року і в умовах зими”, — заявив В.Путін.

Як повідомляв УНН, 22 листопада Служба безпеки України повідомила, що затримала двох військовослужбовців-дезертирів поблизу КПВВ "Чонгар" на адмінмежі з анексованим Кримом.

При цьому, нагадаємо, представник Чорноморського флоту РФ повідомив, що російських військових нібито заманили на пункт пропуску “Джанкой” для передачі документів та затримали, щойно вони перейшли адмінмежу.

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