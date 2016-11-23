В.Путин назвал задержание военных на админгранице с Крымом "вероломством"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин назвал задержание военных на административной границе с Крымом вероломством, сходным с отключением света в Крыму, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Думаю, что это вероломство (задержание военных - ред.) в конечном итоге оборачивается против тех, кто осуществляет подобные мероприятия, потому что это сродни отключению света в Крыму накануне Нового года и в условиях зимы", - заявил В.Путин.
Как сообщал УНН, 22 ноября Служба безопасности Украины сообщила, что задержала двух военнослужащих-дезертиров вблизи КПВВ "Чонгар" на админгранице с аннексированным Крымом.
При этом, напомним, представитель Черноморского флота РФ сообщил, что российских военных якобы заманили на пункт пропуска "Джанкой" для передачи документов и задержали, как только они перешли админграницу.