В.Путін назвав політику розширення НАТО короткозорою
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. США та їх партнери по НАТО ведуть короткозору політику, займаючись нарощуванням військового потенціалу і розширенням альянсу. Про це сказав президент РФ Володимир Путін в інтерв’ю газеті Le Figaro, передає УНН.
“Для нас це (розширення НАТО) є знаком того, що наші партнери і в Європі, і в Штатах проводять недалекоглядну політику, вони не дивляться на крок вперед — немає такої звички, вже звичка така зникла у наших західних партнерів”, — висловив думку В.Путін.
Як повідомляв УНН, до Литви у вівторок, 30 травня, прибули близько 200 солдатів та 60 бойових машин піхоти з Норвегії. Комплектування багатонаціонального батальйону НАТО у країні завершилось.