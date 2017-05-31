В.Путин назвал политику расширения НАТО близорукой

“Для нас это (расширение НАТО) является знаком того, что наши партнеры и в Европе, и в Штатах проводят недальновидную политику, они не смотрят на шаг вперед — нет такой привычки, уже привычка такая исчезла у наших западных партнеров”, — выразил мнение В.Путин.

Как сообщал УНН, в Литву во вторник, 30 мая, прибыли около 200 солдат и 60 боевых машин пехоты из Норвегии. Комплектование многонационального батальона НАТО в стране завершилось.