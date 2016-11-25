В.Путін і Р.Ердоган у телефонній розмові обговорили ситуацію в Сирії

“У конструктивному ключі пройшов обмін думками щодо врегулювання сирійської кризи. Домовлено, зокрема, продовжити активний діалог по лінії міністерств закордонних справ, оборони і спецслужб Росії і Туреччини, спрямований на забезпечення координації зусиль в боротьбі з міжнародним тероризмом”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розмова відбулася з ініціативи турецького президента.

Як повідомляв УНН, В.Путін заявив, що сподівається на конструктивний діалог з новим Генсеком ООН.