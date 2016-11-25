В.Путин и Р.Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудили урегулирование сирийского кризиса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"В конструктивном ключе прошел обмен мнениями по урегулированию сирийского кризиса. Стороны договорились, в частности, продолжить активный диалог по линии министерств иностранных дел, обороны и спецслужб России и Турции, направленный на обеспечение координации усилий в борьбе с международным терроризмом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкого президента.
Как сообщал УНН, В.Путин заявил, что надеется на конструктивный диалог с новым Генсеком ООН.