В.Путин и Р.Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии

"В конструктивном ключе прошел обмен мнениями по урегулированию сирийского кризиса. Стороны договорились, в частности, продолжить активный диалог по линии министерств иностранных дел, обороны и спецслужб России и Турции, направленный на обеспечение координации усилий в борьбе с международным терроризмом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкого президента.

Как сообщал УНН, В.Путин заявил, что надеется на конструктивный диалог с новым Генсеком ООН.