В.Путін і Р.Ердоган констатували дотримання угод про припинення вогню в Сирії

“Основну увагу приділено ситуації в Сирії. Відзначено, що досягнуті за посередництва Росії і Туреччини домовленості між урядом Сирійської Арабської Республіки та помірною опозицією про припинення бойових дій в цілому дотримуються. Домовлено продовжити активні спільні зусилля з підготовки міжсирійську переговорів в Астані”, — йдеться у повідомленні.

Також, як повідомляє прес-служба, В.Путін і Р.Ердоган обговорили також двосторонню проблематику, включаючи питання подальшого відновлення повномасштабних торгово-економічних зв’язків і проведення в найближчій перспективі засідання Ради співробітництва вищого рівня між Росією і Туреччиною під головуванням глав держав.