В.Путин и Р.Эрдоган констатировали соблюдение соглашений о прекращении огня в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии и отметили, что договоренности о прекращении боевых действий в Сирии в целом соблюдаются. Об этом сообщает пресс-служба российского президента, передает УНН.
"Основное внимание уделено ситуации в Сирии. Отмечено, что достигнутые при посредничестве России и Турции договоренности между правительством Сирийской Арабской Республики и умеренной оппозицией о прекращении боевых действий в целом соблюдаются. Договорились продолжить активные совместные усилия по подготовке межсирийских переговоров в Астане", - говорится в сообщении.
Также, как сообщает пресс-служба, В.Путин и Р.Эрдоган обсудили двустороннюю проблематику, включая вопросы дальнейшего восстановления полномасштабных торгово-экономических связей и проведения в ближайшей перспективе заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией под председательством глав государств.