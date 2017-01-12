В.Путин и Р.Эрдоган констатировали соблюдение соглашений о прекращении огня в Сирии

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Киев • УНН

 • 7676 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии и отметили, что договоренности о прекращении боевых действий в Сирии в целом соблюдаются. Об этом сообщает пресс-служба российского президента, передает УНН.

"Основное внимание уделено ситуации в Сирии. Отмечено, что достигнутые при посредничестве России и Турции договоренности между правительством Сирийской Арабской Республики и умеренной оппозицией о прекращении боевых действий в целом соблюдаются. Договорились продолжить активные совместные усилия по подготовке межсирийских переговоров в Астане", - говорится в сообщении.

Также, как сообщает пресс-служба, В.Путин и Р.Эрдоган обсудили двустороннюю проблематику, включая вопросы дальнейшего восстановления полномасштабных торгово-экономических связей и проведения в ближайшей перспективе заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией под председательством глав государств.

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