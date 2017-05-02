В.Путін и Д.Трамп поговорили по телефону
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп у вівторок поговорили по телефону. Сторони наголосили на перспективі координації дій РФ і США в боротьбі з тероризмом в контексті Сирії. Про це повідомляє прес-служба Кремля, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Другого травня відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Обговорено низку актуальних питань співпраці двох країн на міжнародній арені. Акцент зроблений на перспективі координації дій Росії і США в боротьбі з міжнародним тероризмом в контексті сирійської кризи”, — йдеться в повідомленні.
Прес-служба Кремля підкреслює, що бесіда “носила діловий і конструктивний характер”.