В.Путин и Д.Трамп поговорили по телефону
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во вторник поговорили по телефону. Стороны сделали акцент на перспективе координации действий РФ и США в борьбе с терроризмом в контексте Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
“Второго мая состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Обсужден целый ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной арене. Акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса”, — говорится в сообщении.
Пресс-служба Кремля подчеркивает, что беседа “носила деловой и конструктивный характер”.