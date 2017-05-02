В.Путин и Д.Трамп поговорили по телефону

КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во вторник поговорили по телефону. Стороны сделали акцент на перспективе координации действий РФ и США в борьбе с терроризмом в контексте Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.