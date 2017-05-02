В.Путін и Д.Трамп обговорили особисту зустріч
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп в телефонній розмові висловилися на користь організації особистої зустрічі в прив’язці до засідання саміту G20 в Гамбурзі в липні, повідомляє у вівторок прес-служба Кремля, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“Володимир Путін і Дональд Трамп висловилися за продовження контактів по телефону, а також на користь організації особистої зустрічі в прив’язці до засідання саміту „Групи двадцяти“ 7-8 липня в Гамбурзі”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп у вівторок поговорили по телефону . Сторони наголосили на перспективі координації дій РФ і США в боротьбі з тероризмом в контексті Сирії. Про це повідомляє прес-служба Кремля.