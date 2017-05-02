В.Путин и Д.Трамп обсудили личную встречу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре высказались в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита G20 в Гамбурге в июле, сообщает во вторник пресс-служба Кремля, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
“Владимир Путин и Дональд Трамп высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита „Группы двадцати“ 7-8 июля в Гамбурге”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во вторник поговорили по телефону. Стороны сделали акцент на перспективе координации действий РФ и США в борьбе с терроризмом в контексте Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.