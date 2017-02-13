В пожежі на Херсонщині загинуло троє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Через пожежу у селі Веселе, що в Херсонській області Бериславського району загинуло три людини, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
“У с. Веселе Бериславського р-ну 13 лютого приблизно о 03:20 хв. у приватному житловому будинку виникла пожежа, на місці якої виявлено тіла трьох загиблих осіб,” — йдеться в повідомленні.
Зазначають, що вогнем знищено підлогу на площі 1 кв.м. Підрозділи ДСНС до гасіння пожежі не залучались, пожежа самоліквідувалась.
Попередня причина — коротке замкнення електрообігрівача.
На місці пожежі працювала оперативна група ГУ ДСНС в Херсонській області.
Нагадаємо, вчора у центрі Києва горіло підвальне приміщення Бесарабського ринку.