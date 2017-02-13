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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В пожежі на Херсонщині загинуло троє осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Через пожежу у селі Веселе, що в Херсонській області Бериславського району загинуло три людини, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

В пожежі на Херсонщині загинуло троє осіб

“У с. Веселе Бериславського р-ну 13 лютого приблизно о 03:20 хв. у приватному житловому будинку виникла пожежа, на місці якої виявлено тіла трьох загиблих осіб,” — йдеться в повідомленні.

Зазначають, що вогнем знищено підлогу на площі 1 кв.м. Підрозділи ДСНС до гасіння пожежі не залучались, пожежа самоліквідувалась.

Попередня причина — коротке замкнення електрообігрівача.

На місці пожежі працювала оперативна група ГУ ДСНС в Херсонській області.

Нагадаємо, вчора у центрі Києва горіло підвальне приміщення Бесарабського ринку.

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