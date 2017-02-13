В пожаре в Херсонской области погибли три человека

"В с. Веселое Бериславского района 13 февраля примерно в 03:20 мин. в частном жилом доме возник пожар, на месте которого обнаружены тела трех погибших ", - говорится в сообщении.

Отмечают, что огнем уничтожено пол на площади 1 кв.м. Подразделения ГосЧС к тушению пожара не привлекались, пожар самоликвидировался.

Предварительная причина - короткое замыкание электрообогревателя.

На месте пожара работала оперативная группа ГУ ГосЧС в Херсонской области.

Напомним, вчера в центре Киева горело подвальное помещение Бессарабского рынка.