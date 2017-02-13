В пожаре в Херсонской области погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Из-за пожара в селе Веселое, что в Херсонской области Бериславского района погибло три человека, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.
"В с. Веселое Бериславского района 13 февраля примерно в 03:20 мин. в частном жилом доме возник пожар, на месте которого обнаружены тела трех погибших ", - говорится в сообщении.
Отмечают, что огнем уничтожено пол на площади 1 кв.м. Подразделения ГосЧС к тушению пожара не привлекались, пожар самоликвидировался.
Предварительная причина - короткое замыкание электрообогревателя.
На месте пожара работала оперативная группа ГУ ГосЧС в Херсонской области.
Напомним, вчера в центре Киева горело подвальное помещение Бессарабского рынка.