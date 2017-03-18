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В Попаснянському районі бойовики випустили 45 мін - Міноборони

В Попаснянському районі бойовики випустили 45 мін - Міноборони

Київ • УНН

 • 11462 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Минулої доби в Попаснянському районі бойовики випустили 45 мін по позиціях українських військових. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

“Луганський напрямок. Основні бойові дії велися вчора в Попаснянському районі, бойовики активізувалися у другій половині дня і активно застосовували важке озброєння. Одразу по кількох наших позиціях після 17 години було випущено 45 мін. Вогонь вівся з двох різних майданчиків противника”, — повідомив А.Лисенко.

Також найпотужніший мінометний обстріл з боку ворога на всьому луганському напрямку, за даними Міноборони, стався у Кримському. Він тривав 20 хвилин, було випущено 36 мін різного калібру. Ще один ворожий обстріл відбувся у Валуйському Станично-Луганського району.

Всього на луганському напрямку зафіксовано 14 ворожих обстрілів, 8 з них були з важкого озброєння.

Як повідомляв УНН, четверо українських військових загинули минулої доби в зоні АТО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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