В Попаснянському районі бойовики випустили 45 мін - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Минулої доби в Попаснянському районі бойовики випустили 45 мін по позиціях українських військових. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Луганський напрямок. Основні бойові дії велися вчора в Попаснянському районі, бойовики активізувалися у другій половині дня і активно застосовували важке озброєння. Одразу по кількох наших позиціях після 17 години було випущено 45 мін. Вогонь вівся з двох різних майданчиків противника”, — повідомив А.Лисенко.
Також найпотужніший мінометний обстріл з боку ворога на всьому луганському напрямку, за даними Міноборони, стався у Кримському. Він тривав 20 хвилин, було випущено 36 мін різного калібру. Ще один ворожий обстріл відбувся у Валуйському Станично-Луганського району.
Всього на луганському напрямку зафіксовано 14 ворожих обстрілів, 8 з них були з важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, четверо українських військових загинули минулої доби в зоні АТО.