В Попаснянском районе боевики выпустили 45 мин - Минобороны

"Луганское направление. Основные боевые действия велись вчера в Попаснянском районе, боевики активизировались во второй половине дня и активно применяли тяжелое вооружение. Сразу по нескольким нашим позициям после 17 часов было выпущено 45 мин. Огонь велся с двух разных площадок противника", - сообщил А.Лысенко.

Также мощный минометный обстрел со стороны врага на всем луганском направлении, по данным Минобороны, произошел в Крымском. Он длился 20 минут, было выпущено 36 мин разного калибра. Еще один вражеский обстрел произошел в Валуйском Станично-Луганского района.

Всего на луганском направлении зафиксировано 14 вражеских обстрелов, 8 из них были из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, четверо украинских военных погибли прошедшие сутки в зоне АТО.