В Попаснянском районе боевики выпустили 45 мин - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. За прошедшие сутки в Попаснянском районе боевики выпустили 45 мин по позициям украинских военных. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Луганское направление. Основные боевые действия велись вчера в Попаснянском районе, боевики активизировались во второй половине дня и активно применяли тяжелое вооружение. Сразу по нескольким нашим позициям после 17 часов было выпущено 45 мин. Огонь велся с двух разных площадок противника", - сообщил А.Лысенко.
Также мощный минометный обстрел со стороны врага на всем луганском направлении, по данным Минобороны, произошел в Крымском. Он длился 20 минут, было выпущено 36 мин разного калибра. Еще один вражеский обстрел произошел в Валуйском Станично-Луганского района.
Всего на луганском направлении зафиксировано 14 вражеских обстрелов, 8 из них были из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, четверо украинских военных погибли прошедшие сутки в зоне АТО.