Польща не відчуває жодного навантаження через обслуговування українських громадян: деталі

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Він зазначив, що система охорони здоров'я Польщі не відчуває жодного тягаря через обслуговування українських громадян. Наразі немає ризику, що українці займатимуть місця поляків у лікарнях.

За його словами, найбільша кількість громадян України лікується у Польщі від онкологічних захворювань. Це близько тисячі осіб. Майже половина - діти, інша половина - дорослі. З початком війни найбільшу групу пацієнтів складали вагітні, але зараз біженців госпіталізують із приводу різних захворювань.

Краска підкреслив, що наразі 480 тис. біженці з України влаштувалися на роботу і платять медичне страхування. Близько 3600 медиків з України подали документи на отримання дозволу на роботу в Польщі.

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«Ми видали майже 2000 позитивних рішень. Іноді це може бути трохи довго, але нам потрібно перевірити ці запити. Ми хочемо, щоб до цієї системи увійшли люди, які готові працювати з пацієнтами», - сказав він.

Він додав, що для українських медиків були відкриті курси польської мови з медичною специфікою. Лікарів із України у Польщі намагаються залучати для лікування українських пацієнтів.

Доповнення

Кількість тимчасових захисних віз, виданих у Чехії біженцям з України, за останній тиждень скоротилося на 20% - до 2650.