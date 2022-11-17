Польша не испытывает никакой нагрузки из-за обслуживания украинских граждан: детали

Детали



Он отметил, что система здравоохранения Польши не испытывает никакого бремени из-за обслуживания украинских граждан. Пока нет риска, что украинцы будут занимать места поляков в больницах.

По его словам, наибольшее количество граждан Украины лечится в Польше от онкологических заболеваний. Это около тысячи человек. Почти половина – дети, другая половина – взрослые. С началом войны самую большую группу пациентов составляли беременные, но сейчас беженцев госпитализируют по поводу различных заболеваний.

Краска подчеркнул, что в настоящее время 480 тыс. беженцев из Украины устроились на работу и платят медицинское страхование. Около 3600 медиков из Украины подали документы на получение разрешения на работу в Польше.

Цитата

«Мы издали почти 2000 положительных решений. Иногда это может быть чуть-чуть долго, но нам нужно проверить эти запросы. Мы хотим, чтобы в эту систему вошли люди, которые готовы работать с пациентами», - сказал он.

Он добавил, что для украинских медиков были открыты курсы польского языка по медицинской специфике. Врачи из Украины в Польше пытаются привлекать для лечения украинских пациентов.

Дополнение

Количество временных защитных виз, выданных в Чехии беженцам из Украины, за последнюю неделю сократилось на 20% - до 2650.