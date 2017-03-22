В поліції Донеччини розкритикували стан дорі області

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 22 березня. УНН. Підбито підсумки позапланового обстеження доріг після зимового періоду. Комісія в складі співробітників поліції з безпеки дорожнього руху, представників дорожніх і комунальних служб визначила проблемні ділянки для приведення дорожнього полотна в належний стан. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Донецькій області.

“Після закінчення зимового періоду дороги стали небезпечними для транспорту — на дорогах утворилася значна ямковість, тому водії вимушені виїжджати на смугу зустрічного руху, в результаті чого виникають аварійні ситуації”, — йдеться у повідомленні.

Для виправлення ситуації на автошляхах Донецької області було проведено позапланове обстеження вулично-дорожньої мережі.

“Комісією було обстежено 3334 км доріг, 1944 км з них — це вулиці населених пунктів. Власникам доріг видано 45 приписів на усунення недоліків, за невиконання яких вже складено 3 адміністративних матеріали”, — додали в прес-службі.

Також 19 інформацій направлено до органів виконавчої влади для відповідного реагування, а саме — розгляду цих питань на найближчих сесіях з метою термінового виділення коштів на ліквідацію ямковості та приведення доріг до належного стану. Складено 6 адміністративних матеріалів на власників доріг за статтями 140 ч.1 (Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні автомобільних доріг і вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд) і 188-28 ч.3 (Невиконання законних вимог посадових осіб уповноважених підрозділів Національної поліції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

“Майже половина вулично-дорожньої мережі непридатна для нормального руху транспортних засобів. Це, в свою чергу призводить до утворення аварійно-небезпечних ситуацій на дорогах, дорожньо-транспортних пригод, в яких травмуються та гинуть люди”, — зазначив заступник начальника відділу забезпечення безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в Донецькій області Андрій Францишко.

Нагадаємо, 22 березня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, має намір особисто контролювати ремонт доріг в Україні.

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