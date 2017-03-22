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В полиции Донецкой области раскритиковали состояние дорог в области

В полиции Донецкой области раскритиковали состояние дорог в области

Киев • УНН

 • 8323 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 22 марта. УНН. Подведены итоги внепланового обследования дорог после зимнего периода. Комиссия в составе сотрудников полиции по безопасности дорожного движения, представителей дорожных и коммунальных служб определила проблемные участки для приведения дорожного полотна в надлежащее состояние. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Донецкой области.

"После окончания зимнего периода дороги стали опасными для транспорта - на дорогах образовалась значительная ямы, поэтому водители вынуждены выезжать на полосу встречного движения, в результате чего возникают аварийные ситуации", - говорится в сообщении.

Для исправления ситуации на автодорогах Донецкой области было проведено внеплановое обследование улично-дорожной сети.

"Комиссией было обследовано 3334 км дорог,  1944 км из них - это улицы населенных пунктов. Владельцам дорог выдано 45 предписаний на устранение недостатков, за невыполнение которых уже составлено 3 административных материала ", - добавили в пресс-службе.

Также 19 информаций направлено в органы исполнительной власти для соответствующего реагирования, а именно - рассмотрения этих вопросов на ближайших сессиях с целью срочного выделения средств на ликвидацию ямочности и приведение дорог в надлежащее состояние. Составлено 6 административных материалов на владельцев дорог по статьям 140 ч.1 (нарушение правил, норм и стандартов, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог, железнодорожных переездов, других дорожных сооружений) и 188-28 ч.3 (Невыполнение законных требований должностных лиц уполномоченных подразделений Национальной полиции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Почти половина улично-дорожной сети непригодна для нормального движения транспортных средств. Это, в свою очередь приводит к образованию аварийно-опасных ситуаций на дорогах, дорожно-транспортных происшествий, в которых травмируются и погибают люди ", - отметил заместитель начальника отдела обеспечения безопасности дорожного движения УПД ГУНП в Донецкой области Андрей Францишко.

Напомним, 22 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен лично контролировать ремонт дорог в Украине .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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