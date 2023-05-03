В підмосковній коломні впав безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Безпілотник упав біля підмосковної коломні — у лісі між селом черкізове та селом підлужжя, передає канал Mash в Telegram, пише УНН.
Деталі
Mash стверджує, що на місці утворилася вирва, навколо розкидані уламки БПЛА та двигун.
Фахівці їдуть у ліс, де все трапилося.
Інші подробиці поки не відомі.
Додамо
У резиденції президента рф володимира путіна повідомили, що нібито вночі була спроба завдати ударів безпілотником по кремлю. На що у пресслужбі Президента України Володимира Зеленського відповіли, що не мають інформації про так звані атаки, адже всі зусилля спрямовані на звільнення українських територій.