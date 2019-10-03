В перший день добровільної здачі зброї до поліції принесли протитанкову ракету та гранатомет
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У перший день місячника добровільної здачі зброї громадяни здали до підрозділів Національної поліції понад 300 одиниць вогнепальної зброї. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба Нацполіції України, передає УНН.
Зокрема повідомляється, що правоохоронцям було здано протитанкову керовану ракету, ручний протитанковий гранатомет, понад десять мін та гранат, а також декілька саморобних вибухових пристроїв.
Нагадаємо, що 1 жовтня стартував місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки. Як повідомляють поліцейські, зберігання зброї без дозвільних документів - це кримінальне правопорушення. Згідно зі ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, воно тягне за собою покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Однак, ч. 3 ст. 263 ККУ гарантує звільнення від кримінальної відповідальності, якщо добровільно здати небезпечні предмети до поліції.