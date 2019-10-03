В первый день добровольной сдачи оружия в полицию принесли противотанковую ракету и гранатомет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В первый день месячника добровольной сдачи оружия граждане сдали в подразделения Национальной полиции более 300 единиц огнестрельного оружия. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает УНН.
В частности сообщается, что правоохранителям было сдано противотанковую управляемую ракету, ручной противотанковый гранатомет, более десяти мин и гранат, а также несколько самодельных взрывных устройств.
Напомним, что 1 октября стартовал месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатки. Как сообщают полицейские, хранение оружия без разрешительных документов - это уголовное преступление. Согласно ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, оно влечет за собой наказание в виде 7 лет лишения свободы. Однако, ч. 3 ст. 263 УК гарантирует освобождение от уголовной ответственности, если добровольно сдать опасные предметы в полицию.