В передмісті Парижа стався вибух: п'ятеро осіб поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У передмісті Парижа Булонь-Бійанкур стався вибух у будинку, внаслідок якого п’ятеро осіб отримали поранення, передає УНН з посиланням на BFM TV.
Як повідомляється, в результаті вибуху два поверхи будинку повністю зруйновано. Біля будинку встановлено периметр безпека. Три будівлі, що знаходяться поряд, були евакуйовані.
Також правоохоронні органи повідомляють, що п'тяеро осіб отримали поранення, двоє з них в критичному стані.
Попередня версія вибуху – витік газу.
Як повідомляв УНН, вибух у Багдаді забрав життя семи людей.