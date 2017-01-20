В передмісті Парижа стався вибух: п'ятеро осіб поранено

Як повідомляється, в результаті вибуху два поверхи будинку повністю зруйновано. Біля будинку встановлено периметр безпека. Три будівлі, що знаходяться поряд, були евакуйовані.

Також правоохоронні органи повідомляють, що п'тяеро осіб отримали поранення, двоє з них в критичному стані.

Попередня версія вибуху – витік газу.

Як повідомляв УНН, вибух у Багдаді забрав життя семи людей.