В пригороде Парижа произошел взрыв: пятеро человек ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В пригороде Парижа Булонь-Бийанкур произошел взрыв в доме, в результате которого пять человек получили ранения, передает УНН со ссылкой на BFM TV.
Как сообщается, в результате взрыва два этажа здания полностью разрушены. Возле дома установлен периметр безопасности. Три здания, находящиеся рядом, были эвакуированы.
Также правоохранительные органы сообщают, что пятеро человек получили ранения, двое из них в критическом состоянии.
Предварительная версия взрыва - утечка газа.
Как сообщал УНН, взрыв в Багдаде унес жизни семи человек.