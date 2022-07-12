В Пентагоні анонсували зустріч «‎Рамштайн-4»

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Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III поспілкувався з Міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб надати оновлену інформацію про безпекову допомогу США Україні на підтримку їхньої боротьби за захист своєї демократії.

Як зазначили в релізі, міністри обговорили новий пакет допомоги Україні у розмірі 400 млн доларів, який був оголошений 8 липня.

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«Остін і Резніков обговорили порядок денний наступної контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться віртуально 20 липня, і обмінялися думками щодо майбутньої допомоги США та Альянсу Україні через цей формат», - йдеться у релізі Пентагону.

Лідери пообіцяли підтримувати тісні контакти.