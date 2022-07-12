В Пентагоне анонсировали встречу «Рамштайн-4»
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Пентагоне сообщили о встрече «Рамштайн-4». Она пройдет 20 июля в онлайн-формате. Об этом информирует УНН.
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Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III пообщался с Министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы предоставить обновленную информацию о помощи помощи США Украине в поддержку их борьбы за защиту своей демократии.
Как отметили в релизе, министры обсудили новый пакет помощи Украине в размере 400 млн долларов, который был объявлен 8 июля.
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«Остин и Резников обсудили повестку дня следующей контактной группы по вопросам обороны Украины, которая состоится виртуально 20 июля, и обменялись мнениями по поводу будущей помощи США и Альянса Украине через этот формат», - говорится в релизе Пентагона.
Лидеры пообещали поддерживать тесные контакты.