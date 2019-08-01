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В озері на базі відпочинку виявили тіло львів'янки

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. На Львівщині в озері бази відпочинку “Альбатрос” було виявлено тіло жінки 1963 року народження, яка ймовірно, потонула, передає УНН із посиланням на “Гал-інфо”.

“31 липня, близько 16:00 год., у с. Воля Гомулецька Жовківського району, в озері бази відпочинку „Альбатрос“ було виявлено тіло мешканки м. Львова 1963 року народження, яка ймовірно, потонула”, — йдеться у повідомленні.

Тіло було піднято на поверхню місцевими мешканцями.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, школярка потонула у гірській річці на очах у подруг.

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