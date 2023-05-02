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В оточені Жанни Нємцової був імовірний шпигун гру

В оточені Жанни Нємцової був імовірний шпигун гру

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Пабло Гонсалес (Павло Рубцов), іспанський журналіст російського походження, затриманий у Польщі в лютому 2022 року за підозрою у шпигунстві, ймовірно, був введений російською військовою розвідкою (гру) у коло Жанни Нємцової. Про це пише "Агентство", передає УНН.

Деталі

За словами джерела видання у Фонді Бориса Нємцова ізнайомого дочки вбитого в росії опозиційного політика, Гонсалес познайомився з Нємцовою у Брюсселі у 2016 році та був запрошений на заходи фонду.

Після арешту польські спецслужби отримали доступ до цифрових носіїв журналіста. З аналізу даних стало відомо, що, починаючи з 2016 року, Гонсалес докладно описував діяльність Нємцової та її друзів, співробітників та партнерів фонду, а також студентів літньої школи журналістики, в якій він брав участь.

Співрозмовник видання припустив, що таким чином Гонсалес звітував перед своїми кураторами у спецслужбах.

За наявними даними, потенційним агентом особливо цікавилися учасники літньої журналістської школи, які приїхали з України та США.

Польське слідство виявило в гаджетах Гонсалеса записи Бориса Нємцова, які він нібито скопіював із ноутбука Нємцової під час спілкування з нею. У зв'язку з цим епізодом слідство планує висунути Гонсалесу ще одне звинувачення — незаконний доступ до інформації, повідомило джерело у Фонді Нємцова.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі, яке займається цією справою, не відповіло на запит видання про коментар. Жанна Нємцова також не відповіла на запитання журналістів, пославшись на дану польській владі угоду про нерозголошення.

Співзасновник Фонду Нємцова Ольга Шоріна повідомила, що Гонсалес спілкувалася з керівниками фонду та брав участь у низці заходів, але не мав доступу до документації фонду та конфіденційної інформації.

Раніше

Пабло Гонсалес (Павло Рубцов), володар російського та іспанського паспортів, народився в Радянському Союзі. Наприкінці 80-х його мати, дочка іспанців, яких у тридцяті роки вивезли до СРСР, повернулася до Іспанії, оселившись у Каталонії, а син вирушив до Країни Басків. Російський паспорт на ім'я Павла Рубцова журналіст отримав у Москві 2003 року, 2016 року оформив російський закордонний паспорт.

З 2014 року Гонсалес почав працювати журналістом, висвітлюючи анексію Криму та вторгнення росії на Донбас.Співпрацював з іспанською газетою Público, агентством EFE, телеканалом laSexta, «Голосом Америки», DW та баскськими виданнями Naiz, Gara.

Незадовго до 24 лютого 2022 року - початку війни - Служба безпеки України вимагає від Гонсалеса залишити країну. Через чотири дні Гонсалеса затримали в польському місті Перемишль, недалеко від кордону з Україною. Польська влада не стала докладно коментувати арешт, заявивши лише, що журналіст, за їхніми даними, працював на російську військову розвідку.

Протягом року, доки триває слідство, у Країні Басків відбуваються демонстрації на підтримку затриманого. Із засудженням арешту Гонсалеса та вимогою його звільнення виступили «Репортери без кордонів», Amnesty International та Міжнародна федерація журналістів.

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