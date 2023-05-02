В окружении Жанны Немцовой был предполагаемый шпион гру

ukru
08:24 • 13038 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 45489 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 107186 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 77463 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 119428 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 117227 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 107576 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102152 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113068 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132975 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 53084 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 82341 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 105364 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 26776 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 40855 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 181809 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 212390 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 152713 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 159034 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 195317 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 92681 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 107928 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 124509 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159875 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 166499 просмотра
Актуальное
В окружении Жанны Немцовой был предполагаемый шпион гру

В окружении Жанны Немцовой был предполагаемый шпион гру

Киев • УНН

 • 767468 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Пабло Гонсалес (Павел Рубцов), испанский журналист российского происхождения, задержанный в Польше в феврале 2022 года по подозрению в шпионаже, вероятно, был введен российской военной разведкой (игру) в круг Жанны Немцовой. Об этом пишет "Агентство", передает УНН.

Детали

По словам источника издания в Фонде Бориса Немцова и знакомого дочери убитого в россии оппозиционного политика, Гонсалес познакомился с Немцовой в Брюсселе в 2016 году и был приглашен на мероприятия фонда.

После ареста польские спецслужбы получили доступ к цифровым носителям журналиста. Из анализа данных стало известно, что, начиная с 2016 года, Гонсалес подробно описывал деятельность Немцовой и ее друзей, сотрудников и партнеров фонда, а также студентов летней школы журналистики, в которой он участвовал.

Собеседник издания предположил, что таким образом Гонсалес отчитывался перед своими кураторами в спецслужбах.

По имеющимся данным, потенциальным агентом особенно интересовались участники летней журналистской школы, приехавшие из Украины и США.

Польское следствие обнаружило в гаджетах Гонсалеса записи Бориса Немцова, которые он якобы скопировал с ноутбука Немцовой во время общения с ней. В связи с этим эпизодом следствие планирует предъявить Гонсалесу еще одно обвинение — незаконный доступ к информации, сообщил источник в Фонде Немцова.

Агентство внутренней безопасности Польши, которое занимается этим делом, не ответило на запрос издания о комментарии. Жанна Немцова также не ответила на вопросы журналистов, сославшись на данное польским властям соглашение о неразглашении.

Соучредитель Фонда Немцова Ольга Шорина сообщила, что Гонсалес общалась с руководителями фонда и участвовал в ряде мероприятий, но не имел доступа к документации фонда и конфиденциальной информации.

Ранее

Пабло Гонсалес (Павел Рубцов), обладатель российского и испанского паспортов, родился в Советском Союзе. В конце 80-х его мать, дочь испанцев, которых в тридцатые годы вывезли в СССР, вернулась в Испанию, поселившись в Каталонии, а сын отправился в Страну Басков. Российский паспорт на имя Павла Рубцова журналист получил в Москве в 2003 году, в 2016 году оформил российский загранпаспорт.

С 2014 года Гонсалес начал работать журналистом, освещая аннексию Крыма и вторжение россии на Донбасс, сотрудничал с испанской газетой Público, агентством EFE, телеканалом laSexta, «Голосом Америки», DW и баскскими изданиями Naiz, Gara.

Незадолго до 24 февраля 2022 года - начала войны - Служба безопасности Украины требует от Гонсалеса покинуть страну. Через четыре дня Гонсалеса задержали в польском городе Перемышль, недалеко от границы с Украиной. Польские власти не стали подробно комментировать арест, заявив лишь, что журналист, по их данным, работал на российскую военную разведку.

В течение года, пока идет следствие, в Стране Басков проходят демонстрации в поддержку задержанного. С осуждением ареста Гонсалеса и требованием его освобождения выступили «Репортеры без границ», Amnesty International и Международная федерация журналистов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы