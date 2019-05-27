В останній день весни в Україні буде до 32 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. В останній день весни в Україні буде до 32 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"31 травня у східних, південних та Дніпропетровській областях без опадів, температура вночі 13-19°, вдень 26-32°. У західних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози; температура вночі 8-14°, вдень 16-22°. На решті території короткочасні грозові дощі (вночі 31 травня переважно без опадів); температура вночі 11-17°, вдень 31 травня 23-29°", - повідомили синоптики.
Нагадаємо, на завтра в Україні оголосили штормове попередження.
Як повідомляв УНН, у найближчі три доби в західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень 30 травня також і на Київщині та Чернігівщині короткочасний дощ, гроза, завтра на Закарпатті та в Карпатах значні дощі; на решті території без опадів.