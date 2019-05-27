В последний день весны в Украине будет до 32 градусов тепла

"31 мая в восточных, южных и Днепропетровской областях без осадков, температура ночью 13-19 °, днем 26-32 °. В западных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы, температура ночью 8-14 °, днем 16-22 °. На остальной территории кратковременные грозовые дожди (ночью 31 мая преимущественно без осадков), температура ночью 11-17 °, днем 31 мая 23-29 °", - сообщили синоптики.



Напомним, на завтра в Украине объявили штормовое предупреждение .



Как сообщал УНН, в ближайшие трое суток в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем 30 мая также в Киевской и Черниговской области кратковременный дождь, гроза, завтра на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди; на остальной территории без осадков.