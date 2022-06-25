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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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В Осло у нічному клубі сталася стрілялина: двоє загинуло більше десятка тяжко поранені

В Осло у нічному клубі сталася стрілялина: двоє загинуло більше десятка тяжко поранені

Київ • УНН

 • 126642 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Двоє людей загинули та 14 отримали поранення в суботу в результаті стрілянини в нічному клубі та на прилеглих вулицях столиці Норвегії Осло. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Підозрюваний, який імовірно є єдиним злочинцем, був затриманий через кілька хвилин після початку стрілянини, повідомив прес-секретар поліції Торе Барстад газеті Aftenposten.

Близько 14 людей були доставлені до лікарні, кілька з тяжкими травмами. Університетська лікарня Осло заявила, що після стрілянини перейшла в режим червоної готовності.

Вертольоти зависли над центром Осло, а по всьому місту лунали сирени машин швидкої допомоги та поліцейських.

"Лондонський паб" — популярний гей-бар і нічний клуб у центрі Осло.

У суботу в Осло планується провести щорічний парад гордості.

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