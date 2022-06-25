В Осло у нічному клубі сталася стрілялина: двоє загинуло більше десятка тяжко поранені

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Підозрюваний, який імовірно є єдиним злочинцем, був затриманий через кілька хвилин після початку стрілянини, повідомив прес-секретар поліції Торе Барстад газеті Aftenposten.

Близько 14 людей були доставлені до лікарні, кілька з тяжкими травмами. Університетська лікарня Осло заявила, що після стрілянини перейшла в режим червоної готовності.

Вертольоти зависли над центром Осло, а по всьому місту лунали сирени машин швидкої допомоги та поліцейських.

"Лондонський паб" — популярний гей-бар і нічний клуб у центрі Осло.

У суботу в Осло планується провести щорічний парад гордості.

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