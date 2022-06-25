В Осло в ночном клубе произошла стрельба: двое погибли более десятка тяжело ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Два человека погибли и 14 получили ранения в субботу в результате стрельбы в ночном клубе и на близлежащих улицах столицы Норвегии Осло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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Подозреваемый, предположительно единственный преступник, был задержан через несколько минут после начала стрельбы, сообщил пресс-секретарь полиции Торе Барстад газете Aftenposten.
Около 14 человек были доставлены в больницу, несколько с тяжелыми травмами. Университетская больница Осло заявила, что после перестрелки перешла в режим красной готовности.
Вертолеты зависли над центром Осло, а по всему городу раздавались сирены машин скорой помощи и полицейских.
“Лондонский паб” — популярный гей-бар и ночной клуб в центре Осло.
В субботу в Осло планируется провести ежегодный парад гордости.
Напомним
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