В організації із заборони хімзброї заявили про наявність зарину під час атак на Сирію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Проби, які були взяті з місця атаки ймовірно із застосуванням хімічної зброї в Сирії минулого тижня, дали позитивні результат на наявність зарину. Про це повідомили у британській делегації в міжнародній організації із заборони хімічної зброї, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Британські вчені проаналізували зразки, взяті з Хан Шейхуну. Ці зразки дали позитивний результат на наявність зарину”, — заявили представники делегації в ході спеціальної сесії в Організації по забороні хімічної зброї в Гаазі.
Як повідомляв УНН, 11 квітня у Туреччині повідомили, що тести підтвердили використання смертельного нервово-паралітичного зарину в ймовірній хімічній атаці на північному заході Сирії, в результаті якої загинули десятки людей минулого тижня.