В організації із заборони хімзброї заявили про наявність зарину під час атак на Сирію

“Британські вчені проаналізували зразки, взяті з Хан Шейхуну. Ці зразки дали позитивний результат на наявність зарину”, — заявили представники делегації в ході спеціальної сесії в Організації по забороні хімічної зброї в Гаазі.

Як повідомляв УНН, 11 квітня у Туреччині повідомили, що тести підтвердили використання смертельного нервово-паралітичного зарину в ймовірній хімічній атаці на північному заході Сирії, в результаті якої загинули десятки людей минулого тижня.