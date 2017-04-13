В организации по запрещению химоружия заявили о наличии зарина во время атак на Сирию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Пробы, взятые с места атаки вероятно с применением химического оружия в Сирии на прошлой неделе, дали положительный результат на наличие зарина. Об этом сообщили в британской делегации в международной организации по запрещению химического оружия, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Британские ученые проанализировали образцы, взятые из Хан Шейхуна. Эти образцы дали положительный результат на наличие зарина", - заявили представители делегации в ходе специальной сессии в Организации по запрещению химического оружия в Гааге.
Как сообщал УНН, 11 апреля в Турции сообщили, что тесты подтвердили использование смертельного нервно-паралитического зарина в вероятной химической атаке на северо-западе Сирии, в результате которой погибли десятки людей на прошлой неделе.