В организации по запрещению химоружия заявили о наличии зарина во время атак на Сирию

"Британские ученые проанализировали образцы, взятые из Хан Шейхуна. Эти образцы дали положительный результат на наличие зарина", - заявили представители делегации в ходе специальной сессии в Организации по запрещению химического оружия в Гааге.

Как сообщал УНН, 11 апреля в Турции сообщили, что тесты подтвердили использование смертельного нервно-паралитического зарина в вероятной химической атаке на северо-западе Сирии, в результате которой погибли десятки людей на прошлой неделе.