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В організаторів центру мінімізації митних платежів вилучили майже 600 тисяч доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Правоохоронці затримали організаторів центру мінімізації митних платежів та вилучили під час санкціонованих слідчих дій майже 600 тисяч доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр Служби безпеки України. 

В організаторів центру мінімізації митних платежів вилучили майже 600 тисяч доларів

"Організоване угруповання з понад двадцяти учасників створило протиправний механізм ввезення в Україну товарів широкого вжитку поза митним контролем та без сплати обов’язкових платежів. Ключовими замовниками виступили власники торговельних мереж з Одеси та Харкова. Клієнтами також були фізичні особи-підприємці зі столичного регіону, які займаються реалізацією широкого спектру товарів від будівельних матеріалів до мобільних телефонів", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці задокументували, що ділки закуповували за кордоном брендові товари та ввозили їх дрібними партіями в нашу країну. Транспортування продукції здійснювалось легковим і вантажним транспортом, який знаходився у власності організаторів та їх родичів, а також авіашляхами.

В автомобілях зловмисники незаконно перевозили через кордон не тільки товари, але й готівку, приховану у спеціально обладнаних сейфах або в особистих речах учасників угруповання. Фігуранти справи використовували також послуги логістичних компаній. Розрахунки з клієнтами проводились із використанням реквізитів підконтрольних зловмисникам компаній, зокрема не резидентів без сплати митних платежів.

Організатори механізму отримували 0,5-1,5% від суми замовлення. Після контрабандного ввезення в Україну продукцію направляли в складські приміщення, орендовані організаторами від імені підконтрольних компаній у Києві, Одесі, Харкові, Дніпропетровську, Львові та Хмельницькому. За незалежними оцінками протягом останніх двох років зловмисники незаконно ввезли товарів на суму понад 150 мільйонів гривень.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів, в орендованих ними складських приміщеннях, а також у складських та торговельних приміщеннях у Києві, Харкові, Київській, Харківській та Одеській області, правоохоронці вилучили 579 тисяч доларів США, а також чорнові записи, печатки, господарські документи, підконтрольних фігурантам підприємств, і комп'ютерну техніку. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали директора митно-брокерського підприємства, який вимагав гроші з комерсантів в інтересах посадовців місцевої митниці.

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