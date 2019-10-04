У организаторов центра минимизации таможенных платежей изъяли почти 600 тысяч долларов

"Организованная группировка из более двадцати участников создала противоправный механизм ввоза в Украину товаров широкого потребления вне таможенного контроля и без уплаты обязательных платежей. Ключевыми заказчиками выступили владельцы торговых сетей из Одессы и Харькова. Клиентами также были физические лица-предприниматели из столичного региона, которые занимаются реализацией широкого спектра товаров от строительных материалов до мобильных телефонов", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали, что дельцы закупали за рубежом брендовые товары и ввозили их мелкими партиями в нашу страну. Транспортировка продукции осуществлялось легковым и грузовым транспортом, который находился в собственности организаторов и их родственников, а также авиапутями.

В автомобилях злоумышленники незаконно перевозили через границу не только товары, но и наличку, скрытую в специально оборудованных сейфах или в личных вещах участников группировки. Фигуранты дела использовали также услуги логистических компаний. Расчеты с клиентами проводились с использованием реквизитов подконтрольных злоумышленникам компаний, в частности не резидентов без уплаты таможенных платежей.

Организаторы механизма получали 0,5-1,5% от суммы заказа. После контрабандного ввоза в Украину продукцию направляли в складские помещения, арендованные организаторами от имени подконтрольных компаний в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске, Львове и Хмельницком. По независимым оценкам течение последних двух лет злоумышленники незаконно ввезли товаров на сумму более 150 миллионов гривен.

По результатам санкционированных обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в арендованных ими складских помещениях, а также в складских и торговых помещениях в Киеве, Харькове, Киевской, Харьковской и Одесской области, правоохранители изъяли 579 тысяч долларов США, а также черновые записи, печати, хозяйственные документы, подконтрольных фигурантам предприятий и компьютерную технику. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Напомним, в Днепропетровской задержали директора таможенно-брокерского предприятия, который требовал деньги с коммерсантов в интересах должностных лиц местной таможни.