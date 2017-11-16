В ОРДЛО зарплати бойовиків не витримують конкуренції із зарплатами шахтарів - розвідка

“З метою запобігання масовому звільненню бойовиків, призваних із числа місцевого населення, російське окупаційне командування вимагає від керівництва так званих „ЛНР“ та „ДНР“ скасувати рішення щодо підвищення заробітних плат на вугільних шахтах”, — повідомили в управлінні.

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На такому рішенні наполягає окупаційне командування через побоювання того, що воно змусить раніше завербованих шахтарів покинути ряди бойовиків і повернутися до мирної праці, повідомляє розвідка.

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