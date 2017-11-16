В ОРДЛО зарплаты боевиков не выдерживают конкуренции с зарплатами шахтеров - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Боевики террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" выражают недовольство условиями "службы" в рядах российско-оккупационных войск и нежелание участвовать в боевых действиях против сил АТО. Такую информацию сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает УНН.
"С целью предотвращения массового освобождению боевиков, призванных из числа местного населения, российское оккупационное командование требует от руководства так называемых "ЛНР" и "ДНР" отменить решение о повышении заработных плат на угольных шахтах", - сообщили в управлении.
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На таком решении настаивает оккупационное командование из-за опасений того, что оно заставит ранее завербованных шахтеров покинуть ряды боевиков и вернуться к мирному труду, сообщает разведка.
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