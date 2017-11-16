В ОРДЛО зарплаты боевиков не выдерживают конкуренции с зарплатами шахтеров - разведка

"С целью предотвращения массового освобождению боевиков, призванных из числа местного населения, российское оккупационное командование требует от руководства так называемых "ЛНР" и "ДНР" отменить решение о повышении заработных плат на угольных шахтах", - сообщили в управлении.

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На таком решении настаивает оккупационное командование из-за опасений того, что оно заставит ранее завербованных шахтеров покинуть ряды боевиков и вернуться к мирному труду, сообщает разведка.

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