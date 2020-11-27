В ОРДЛО за п'ять років загинуло понад 200 шахтарів - Лисянський
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. За 5 років на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей загинуло понад 200 шахтарів, ще понад 2 тисячі отримали травми. Про це повідомив представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павло Лисянський під час пресконференції “Соціально-економічні протести в ОРДЛО”, передає УНН.
“За п’ять років в ОРДЛО загинули понад 200 шахтарів, ще понад 2 тис. отримали виробничі травми”, — повідомив він.
Зазначається, що окупанти закрили в ОРДЛО більшість шахт, а гірники вимушені їхати в РФ.
“Цього року окупанти в Донбасі вперше за сім років задіяли проти шахтарів додаткові сили "народної міліції“”, — додав Лисянський.
Нагадаємо, раніше у Мінреінтеграції повідомляли, що на початок травня заборгованість у зарплатах перед шахтарями в кількох так званих державних підприємствах окупованої Донецької та Луганської областей становила понад 1,2 млрд рублів.