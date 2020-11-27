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В ОРДЛО за пять лет погибли более 200 шахтеров - Лисянский

В ОРДЛО за пять лет погибли более 200 шахтеров - Лисянский

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. За 5 лет на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей погибли более 200 шахтеров, еще более 2000 получили травмы. Об этом сообщил представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский во время пресс-конференции "Социально-экономические протесты в ОРДЛО", передает УНН.

"За пять лет в ОРДЛО погибли более 200 шахтеров, еще более 2 тыс. получили производственные травмы", - сообщил он.

Отмечается, что оккупанты закрыли в ОРДЛО большинство шахт, а горняки вынуждены ехать в РФ.

"В этом году оккупанты на Донбассе впервые за семь лет задействовали против шахтеров дополнительные силы "народной милиции", - добавил Лисянский.

Напомним, ранее в Минреинтеграции сообщали, что на начало мая задолженность по зарплатах перед шахтерами в нескольких так называемых государственных предприятиях оккупированной Донецкой и Луганской областей составляла более 1,2 млрд рублей.

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