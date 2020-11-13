В ОРДЛО проводять вербування у російські "миротворчі" підрозділи у Карабаху - розвідка

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російсько-окупаційні адміністрації за розпорядженням російських кураторів продовжують заходи з прискорення процесу примусової паспортизації населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наявність російського паспорту є обов’язковою умовою проходження військової служби у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ. Процес оформлення військовослужбовцями паспортів громадян РФ тримається російським командуванням на особливому контролі.

"Крім того, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях здійснюється вербування осіб з російським громадянством з метою комплектування так званих "миротворчих" підрозділів для виконання завдань у Нагірному Карабаху. Також окупантами розглядається питання запровадження обмежень громадянських прав для осіб, які мають паспорт громадянина України, з наданням статусу "іноземного громадянина". Зокрема, передбачається позбавити їх "виборчого права", можливості укладати цивільно-правові угоди, які потребують нотаріального посвідчення", - резюмували військові.

Як повідомлялося раніше в УНН, з початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції.