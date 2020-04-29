В ОП заявили, що лікарі забезпечені засобами захисту на чотири тижні вперед
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Україна минула кризовий етап з постачання медзасобів, наразі лікарі захищені на чотири тижні уперед. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Протягом квітня держава забезпечила доставку в Україну 1,3 млн спеціальних респіраторів, понад 200 тис. одноразових костюмів, а також 250 тис. ПЛР-тестів з Китаю та Південної Кореї”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за місяць держава запустила вітчизняне виробництво багаторазових костюмів та налагодила виготовлення українських ПЛР-тестів. Наразі вже відвантажено 600 тис. таких тестів, ще планується відвантажити 1,4 млн одиниць.
“Ми пройшли кризовий етап. Лікарі зараз захищені на чотири тижні наперед. З’являються одиничні відео. Але це — не через те, що не постачається продукція. Можливо, є якась внутрішньологістична проблема в Україні. Але ми привезли й забезпечили всіх лікарів. Ми пройшли цю кризу — це було наше основне завдання”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, скільки медичних засобів було доставлено в Україну для боротьби з поширенням коронавірусу з самого початку епідемії.