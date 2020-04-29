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В ОП заявили, что врачи обеспечены средствами защиты на четыре недели вперед

В ОП заявили, что врачи обеспечены средствами защиты на четыре недели вперед

Киев  •  УНН

 • 11443 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Украина прошла кризисный этап поставки медсредств, пока врачи защищены на четыре недели вперед. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В течение апреля государство обеспечило доставку в Украину 1,3 млн специальных респираторов, более 200 тыс. одноразовых костюмов, а также 250 тыс. ПЦР-тестов из Китая и Южной Кореи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за месяц государство запустило отечественное производство многоразовых костюмов и наладило изготовление украинских ПЦР-тестов. Сейчас уже отгружено 600 тыс. таких тестов, еще планируется отгрузить 1,4 млн единиц.

"Мы прошли кризисный этап. Врачи сейчас защищены на четыре недели вперед. Появляются единичные видео. Но это - не из-за того, что не поставляется продукция. Возможно, есть какая-то внутренне логистическая проблема в Украине. Но мы привезли и обеспечили всех врачей. Мы прошли этот кризис - это было наша основная задача", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько медицинских средств было доставлено в Украину для борьбы с распространением коронавируса с самого начала эпидемии.

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